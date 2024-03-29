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Росія перекинула у Крим танковий батальйон, готується до оборони, - "АТЕШ"

Фото: Росія перекинула у Крим танковий батальйон, готується до оборони (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни продовжують накопичувати броньовану техніку в Криму. Нещодавно до Євпаторії перекинули близько 31 танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ".

"Так, за нашою інформацією, в Євпаторію, не так давно, прибуло близько 31-го танка, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону", - пише військовий рух.  

 

Фото: Росія перекинула у Крим танковий батальйон, готується до оборони (t.me/atesh_ua)

Зазначається, що одному з агентів "АТЕШ" вдалось переговорити з офіцером підрозділу. З'ясувалось, що танковий батальйон перекинули для посилення кримського угруповання. 

Звільнення Криму

Раніше керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявляв, що Україна обов'язково звільнить Крим від російських загарбників. Для деокупації півострова знадобиться проведення наземної операції.

Як відзначав президент України Володимир Зеленський, коли Збройні сили України (ЗСУ) будуть на адміністративному кордоні з Кримом, це буде шансом  дотиснути демілітаризацію Росії політично.

Водночас колишній секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Україна, скоріше за все, буде звільняти Крим військовим шляхом.

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