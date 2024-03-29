Россия перебросила в Крым танковый батальон, готовится к обороне, - "АТЕШ"

"Так, по нашей информации, в Евпаторию, не так давно, прибыло около 31-го танка, что говорит нам о переброске целого танкового батальона", - пишет военное движение.

Фото: Россия перебросила в Крым танковый батальон, готовится к обороне (t.me/atesh_ru)

Отмечается, что одному из агентов "АТЕШ" удалось переговорить с офицером подразделения. Выяснилось, что танковый батальон перебросили для усиления крымской группировки.

Освобождение Крыма

Раньше руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявлял, что Украина обязательно освободит Крым от российских захватчиков. Для деоккупации полуострова понадобится проведение наземной операции.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут на административной границе с Крымом, это будет шансом дожать демилитаризацию России политически.

В то же время бывший секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Украина, скорее всего, будет увольнять Крым военным путем.