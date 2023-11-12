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Росія перекинула колишніх “вагнерівців” під Скадовськ, - ЦНС

Фото: Росія перекинула колишніх “вагнерівців” під Скадовськ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація перекинула колишніх бойовиків ПВК "Вагнера" під тимчасово окупований Скадовськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, поблизу тимчасово окупованого Скадовська, що в Херсонській області, росіяни розгорнули табір, в якому знаходяться колишні бійці ПВК “Вагнера”.

За інформацією від підпілля, колишніх “вагнерівців” нічим не забезпечують.

Усі  проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Колишні найманці не забезпечені транспортом та засобами індивідуального захисту. Наразі командування російських окупаційних військ на місцях визначається щодо подальшого застосування бійців. 

Найманці ПВК "Вагнера"

Нагадаємо, за даними британської розвідки, сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою ПВК "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, цими залишками затикають дірки на Бахмутському напрямі, а самої ПВК більше не існує.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що найманці ПВК "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусі.

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