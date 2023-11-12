Россия перебросила бывших "вагнеровцев" под Скадовск, - ЦНС

По данным центра, вблизи временно оккупированного Скадовска в Херсонской области россияне развернули лагерь, в котором находятся бывшие бойцы ЧВК "Вагнера".

По информации от подполья, бывших "вагнеровцев" ничем не снабжают.

Все проблемы в тыловом снабжении полностью переводятся на так называемых волонтеров. Бывшие наемники не снабжены транспортом и средствами индивидуальной защиты. В настоящее время командование российских оккупационных войск на местах определяется дальнейшим применением бойцов.

Наемники ЧВК "Вагнера"

Напомним, по данным британской разведки, сотни боевиков, ранее связанных группой ЧВК "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ПВК больше не существует.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники ЧВК "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.

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