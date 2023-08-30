Росія перекинула до Білорусі ракетні комплекси "Іскандер-М"

За інформацією моніторингової групи, ешелон з "Іскандерами" прибув на залізничну станцію Осиповичі (Могильовська область Білорусі) з села Капустін Яр в Росії. Попередньо, до Білорусі приїхало 10 комплексів.

Як зазначає "Гаюн" у селі Капустін Яр в Астраханській області РФ знаходиться четвертий центральний ракетний полігон.

Моніторингова група припускає, що до Білорусі ще будуть прибувати "Іскандери", оскільки раніше до РФ поїхали пусті вагони.

"Наприклад, 15 та 17 червня зі ст. Орша-Східна до Капустіного Яру було відправлено 87 порожніх вагонів, а відправником було вказано Міністерство оборони Республіки Білорусь", йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що ракетні комплекси "Іскандер" є різних модифікацій: "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Іскандер-Е". Вони можуть запускати як крилаті, так і балістичні ракети. Також росіяни заявляють, що ці комплекси потенційно можуть нести ядерні боєголовки.

Росія обстрілює Україну "Іскандерами"

Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення використовують "Іскандери" для обстрілу українських міст. Такі ракети збити надзвичайно складно, оскільки вони летять за балістичною траєкторією.

Так, 22 серпня росіяни застосували "Іскандер" для обстрілу Кривого Рогу, а 19 серпня балістичною ракетою вони вдарили по центру Чернігова.

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