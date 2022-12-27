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Росія перекинула до Білорусі частини танкової армії, - британська розвідка

Фото: до Білорусі прибули частини розгромленої армії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Частини російської танкової армії перекинуто до Білорусі для проведення навчань. Раніше ця армія була розгромлена на Харківщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на півночі частини російської 1-ї гвардійської танкової армії, ймовірно, опинилися серед російських сил, нещодавно перекинутих до Білорусі.

"Це з'єднання, ймовірно, проводило тренування перед розгортанням і навряд чи має підрозділи підтримки, необхідні для приведення його до бойової готовності", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, протягом останніх 48 годин бойові дії, як і раніше, були зосереджені навколо Бахмутського сектору Донецької області та біля Сватового в Луганську.

Росія, як і раніше, ініціює часті дрібномасштабні атаки в цих районах, хоча невелика територія перейшла з рук в руки, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, під час наступу у вересні ЗСУ розбили танкову 1-у гвардійську танкову армію, призначену для оборони Москви.

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