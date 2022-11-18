Росія перекидає війська з Херсонського напрямку на Луганський, - Генштаб

Російські військові перекидають окремі підрозділи своїх військ з Херсонського напрямку в Луганську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Повідомляється, що протягом 18 листопада росіяни завдали п'ять ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по Україні.
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає. Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України.
На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли:
На Херсонському напрямку під мінометні та артилерійські обстріли, зокрема, потрапили райони населених пунктів Антонівка, Білозерка, Миколаївка, Одрадокам’янка та Чорнобаївка Херсонської області.
Окрім того, Генштаб підтвердив втрати загарбників в Херсонській області за попередні дні. Так, у Скадовську, в результаті ураження району зосередження ворога, втрати особового складу склали близько 50 осіб загиблими. А в Чаплинці підтверджується знищення складу боєприпасів.
За наявною інформацією, в Новоайдарі в Луганській області зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських військ з Херсонського напрямку.
До того ж, задля нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів в районі Михайлівки, що на тимчасово окупованій території Запорізької області, для виготовлення захисних конструкцій загарбники планують використання потужностей підприємств у Пришибі Запорізької області.
Тим часом українська авіація протягом 18 листопада завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили два пункти управління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів ворога та залізничний міст.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили 350 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни армія РФ втратила 83 460 своїх військових.
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