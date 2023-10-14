Росія перекидає кораблі Чорноморського флоту із Севастополя в інші порти Криму

"Вони (Росія, - ред.) розосереджують кораблі здебільшого в інші порти, окрім Севастополя. Це Новоросійськ, де є досить велика база ВМС, Феодосія та навіть Керч", - заявив він.

За словами речника ВМС, також є версія, що росіяни планують відновити базування Чорноморського флоту в Абхазії.

"Проте це поки що лише інформація не підтверджена. А що стосується розосередження - цей факт ми підтверджуємо", - сказав Плетенчук.

За його словами, при цьому в окупантів виникли проблеми з "причальним фронтом".

"Пірсів не вистачає, щоб ці одиниці розмістити. І в результаті деякі, які їм не так шкода, вони відправили назад у Севастополь. Це катери "Серна" та кілька буксирів", - зазначив речник ВМС.

Атаки України на російські кораблі

Українські військові цього літа та восени неодноразово атакували російські кораблі. Захисники завдавали ударів не лише біля узбережжя Криму, але й у районі бухти Новоросійська.

Так, вчора, джерела РБК-Україна повідомили, що СБУ разом з ВМС України атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму. Для цього було застосоване експериментальне озброєння.

Речник ВМС підтвердив, що патрульний корабель "Павел Державин" був двічі атакований біля берегів Севастополя.

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