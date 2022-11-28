Росія передумала перекривати газ Молдові, але не виключила цього у майбутньому

Російський "Газпром" відкликав погрозу скоротити постачання газу до Молдови з 28 листопада, але залишив за собою право зменшити або припинити поставки в майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
CNN наводить останню заяву "Газпрому", де зазначено, що молдовська газова компанія "Молдовагаз" не провела узгоджені платежі, а заплатила лише за поставки у листопаді. При цьому "Газпром" звинувачує Молдову у "регулярних порушеннях" платіжних зобов'язань і тому у подальшому залишає за собою право знизити або повністю призупинити поставки в разі порушення платежів.
Проте, за словами Вадима Чебана, голови "Молдовагазу", компанія розрахувалася, хоча авансовий листопадовий рахунок за газ подвоївся - до 42 млн доларів. І це на тлі збільшення попиту на газ з боку молдавського анклаву Придністров’я, де дислокуються російські війська.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що російський газовий монополіст відмовився від планів припинити постачання газу до Молдови через Україну. У "Газпромі" обґрунтували своє рішення тим, що "компанія "Молдовагаз" усунула порушення щодо оплати "Газпрому" поточних поставок російського газу в листопаді".
Нагадаємо, державна російська компанія "Газпром" нещодавно звинуватила Україну в "осіданні" газу, призначеного для Молдови, заявивши, що з 28 листопада вона може почати скорочувати постачання газу до Молдови, яке проходить через Україну.
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