Росія передасть Ірану 90 пускових установок для ракет, - FT

Видання ознайомилося з виробничим графіком одного з великих російських оборонних підприємств на 2024-2025 роки. Документи передала українська приватна розвідувальна організація Dallas Analytics.

У травні 2024 року російська компанія "Вимпел" звернулася до конструкторського бюро КБМ із проханням прискорити постачання компонентів для установок АПУ-Л та АПУ-305. У листі зазначалося, що затримки могли поставити під загрозу одразу дев'ять контрактів.

Хто фігурує у замовленнях

У супровідному графіку вказані сім російських замовників та двоє іноземних покупців. Зокрема:

Китай замовив 192 пускові установки типу АПУ-305;

Покупець під кодовою назвою "К-10", яким Росія маркує Іран, замовив 90 установок АПУ-Л.

Обидва типи систем призначені для ракет "Виріб 305", які запускаються з вертольотів. Вони здатні уражати рухомі цілі на відстані до 14 км.

Як зазначають у Dallas Analytics, ракета рухається зі швидкістю близько 230 метрів за секунду і долає дистанцію приблизно за хвилину, при цьому оператор може коригувати її політ у режимі реального часу.

Установки АПУ-Л розроблені для ударних гелікоптерів Мі-28 і можуть нести дві ракети. Іран уже має на озброєнні такі вертольоти - у січні 2026 року фотографії Мі-28 фіксували на авіаційних об'єктах у Тегерані.

Водночас у документах немає підтверджень того, чи Росія вже встигла фізично передати законтрактовані пускові установки іранській стороні.