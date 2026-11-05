Россия передаст Ирану 90 пусковых установок для ракет, - FT

Издание ознакомилось с производственным графиком одного из крупных российских оборонных предприятий на 2024-2025 годы. Документы передала Украинская частная разведывательная организация Dallas Analytics.

В мае 2024 года российская компания "Вымпел" обратилась в конструкторское бюро КБМ с просьбой ускорить поставки компонентов для установок АПУ-Л и АПУ-305. В письме отмечалось, что задержки могли подвергнуть угрозе сразу девять контрактов.

Кто фигурирует в заказах

В сопроводительном графике указаны семь российских заказчиков и два иностранных покупателя. В частности:

Китай заказал 192 пусковые установки типа АПУ-305;

Покупатель под кодовым названием "К-10", которым Россия маркирует Иран, заказал 90 установок АПУ-Л.

Оба типа систем предназначены для ракет "Изделие 305", которые запускаются с вертолетов. Они способны поражать движущиеся цели на расстоянии до 14 км.

Как отмечают в Dallas Analytics, ракета движется со скоростью около 230 метров в секунду и преодолевает дистанцию примерно за минуту, при этом оператор может корректировать ее полет в режиме реального времени.

Установки АПУ-Л разработаны для ударных вертолетов Ми-28 и могут нести две ракеты. Иран уже имеет на вооружении такие вертолеты - в январе 2026 фотографии Ми-28 фиксировали на авиационных объектах в Тегеране.

В то же время в документах нет подтверждений того, успела ли Россия физически передать законтрактованные пусковые установки иранской стороне.