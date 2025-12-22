ua en ru
Росія передала зброю військовому уряду Мадагаскару після перевороту, - Bloomberg

Росія, Понеділок 22 грудня 2025 20:31
UA EN RU
Росія передала зброю військовому уряду Мадагаскару після перевороту, - Bloomberg Ілюстративне фото: Росія передала зброю військовому уряду Мадагаскару після перевороту (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Росія передала зброю військовому уряду Мадагаскару, який прийшов до влади внаслідок жовтневого перевороту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами спікера Національних зборів Сітені Рандріанасолоніяко, 20 грудня в міжнародному аеропорту поблизу столиці Антананаріву приземлився літак ВПС РФ із 40 військовослужбовцями та 43 ящиками зі зброєю на борту. Доставлене озброєння включало штурмові та снайперські гвинтівки, а також протитанкові ракетні установки.

"Мета візиту - зміцнити можливості збройних сил Мадагаскару. Делегація чітко висловила свою готовність підтримати Мадагаскар, зокрема у навчанні та посиленні можливостей наших збройних сил", - сказав Рандріанасолоніяко.

Bloomberg зазначає, що постачання зброї відбувається на тлі активізації російської військової присутності в Африці. Москва укладає угоди про оборонну співпрацю та розгортає підрозділи Африканського корпусу в країнах із нестабільною безпековою ситуацією, зокрема в Нігері та Малі.

Крім того, російська делегація провела зустріч із військовим лідером Мадагаскару Майклом Рандріаніріною, під час якої також обговорювали питання економічної співпраці. Раніше Рандріаніріна повідомляв про свою таємну поїздку до Дубая на початку грудня, пояснивши її приховування міркуваннями безпеки.

Раніше ми писали про те, що Росія останнім часом активізує інформаційні спецоперації у Африці. Зокрема, у російсько-африканському медіапросторі зросла увага до розміщення Африканського корпусу в ЦАР.

