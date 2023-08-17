Росія передала Білорусі партію гелікоптерів Мі-35

Білорусь отримала від Росії чотири обіцяні ударні вертольоти Мі-35. Їх уже помітили на одному з аеродромів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram .

За даними моніторингового каналу, о 18:30 на аеродромі "Мачулищі" приземлилися гелікоптери Мі-35, які прилетіли з Росії.

У "Гаюні" уточнюють, що білоруські льотчики прибули на вертольотах з Ростовської області.

Контракт на постачання партії з чотирьох вертольотів Білорусь з Росією підписали ще у серпні 2020 року. Їхня передача очікувалася до квітня 2023 року, але затрималася з невідомих причин.

Постачання відбуваються в рамках програми військово-технічного співробітництва між Росією та Білоруссю до 2025 року, яка передбачає надання невказаної кількості Мі-25 для білоруських військ.

Мі-35

Варто зауважити, що Мі-35 - російський транспортно-бойовий вертоліт. Він призначений для знищення броньованої техніки та вогневої підтримки піхоти, а також перевезення вантажів.

Як зазначали раніше дослідники OSINT-проекту Oryx, один з таких вертольотів Росія втратила під час бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.