ua en ru
Чт, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія передала Білорусі партію гелікоптерів Мі-35

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Четвер 17 серпня 2023 19:13
Росія передала Білорусі партію гелікоптерів Мі-35 Фото: Росія передала Білорусі партію гелікоптерів Мі-35 (flickr by Jeroen Bos)
Автор: Іван Носальський

Білорусь отримала від Росії чотири обіцяні ударні вертольоти Мі-35. Їх уже помітили на одному з аеродромів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

За даними моніторингового каналу, о 18:30 на аеродромі "Мачулищі" приземлилися гелікоптери Мі-35, які прилетіли з Росії.

У "Гаюні" уточнюють, що білоруські льотчики прибули на вертольотах з Ростовської області.

Контракт на постачання партії з чотирьох вертольотів Білорусь з Росією підписали ще у серпні 2020 року. Їхня передача очікувалася до квітня 2023 року, але затрималася з невідомих причин.

Постачання відбуваються в рамках програми військово-технічного співробітництва між Росією та Білоруссю до 2025 року, яка передбачає надання невказаної кількості Мі-25 для білоруських військ.

Мі-35

Варто зауважити, що Мі-35 - російський транспортно-бойовий вертоліт. Він призначений для знищення броньованої техніки та вогневої підтримки піхоти, а також перевезення вантажів.

Як зазначали раніше дослідники OSINT-проекту Oryx, один з таких вертольотів Росія втратила під час бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Росавиация
NEWS
Чому Росія націлилася на захід України й до чого тут F-16. Експерт пояснив план ворога
Чому Росія націлилася на захід України й до чого тут F-16. Експерт пояснив план ворога
DAILY
Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України