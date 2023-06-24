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Oryx почав рахувати перші втрати під час бунту в РФ: у кого перевага

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Субота 24 червня 2023 14:46
Oryx почав рахувати перші втрати під час бунту в РФ: у кого перевага Фото: Oryx почав рахувати перші втрати під час бунту в РФ (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Дослідники OSINT-проекту Oryx розпочали підрахунок втрат техніки у збройному конфлікті ЗС РФ і ПВК "Вагнер". Наразі втрати регулярної російської армії значно більші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter OSINT.

У звіті спеціалістів вказано, що під час бойових дій проти найманців Пригожина російська армія втратила літак Ил-22, два вертольоти, призначених для радіоелектронної боротьби, один вертоліт Мі-35, бойову машину "Тигр" і військовий КамАЗ. "Вагнерівці" знищили авіацію, а машини захопили.

ПВК "Вагнер", за даними Oryx, втратила тільки один УАЗ.

Що цьому передувало

Нагадаємо, між власником ПВК "Вагнера" та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" справді вийшли з Бахмуту, на позиціях їх замінила регулярна армія.

Вчора конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", але почав з Ростова.

Після опівночі Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові.

РБК-Україна пояснило, як Пригожин "піднявся" на війні в Україні та кинув виклик Путіну - читайте про це у нашому матеріалі.

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