Россия передала Беларуси партию вертолетов Ми-35

Беларусь получила от России четыре обещанных ударных вертолета Ми-35. Их уже заметили на одном из аэродромов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram .

По данным мониторингового канала, в 18:30 на аэродроме "Мачулищи" приземлились вертолеты Ми-35, которые прилетели из России.

В "Гаюне" уточняют, что белорусские летчики прибыли на вертолетах из Ростовской области.

Контракт на поставки партии из четырех вертолетов Беларусь с Россией подписали еще в августе 2020 года. Их передача ожидалась до апреля 2023 года, но задержалась по неизвестным причинам.

Поставки происходят в рамках программы военно-технического сотрудничества между Россией и Беларусью до 2025 года, которая предусматривает предоставление неуказанного количества Ми-25 для белорусских войск.

Ми-35

Стоит заметить, что Ми-35 - российский транспортно-боевой вертолет. Он предназначен для уничтожения бронированной техники и огневой поддержки пехоты, а также перевозки грузов.

Как отмечали ранее исследователи OSINT-проекта Oryx, один из таких вертолетов Россия потеряла во время бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.