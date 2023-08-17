ua en ru
Чт, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия передала Беларуси партию вертолетов Ми-35

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Четверг 17 августа 2023 19:13
Россия передала Беларуси партию вертолетов Ми-35 Фото: Россия передала Беларуси партию вертолетов Ми-35 (flickr by Jeroen Bos)
Автор: Иван Носальский

Беларусь получила от России четыре обещанных ударных вертолета Ми-35. Их уже заметили на одном из аэродромов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

По данным мониторингового канала, в 18:30 на аэродроме "Мачулищи" приземлились вертолеты Ми-35, которые прилетели из России.

В "Гаюне" уточняют, что белорусские летчики прибыли на вертолетах из Ростовской области.

Контракт на поставки партии из четырех вертолетов Беларусь с Россией подписали еще в августе 2020 года. Их передача ожидалась до апреля 2023 года, но задержалась по неизвестным причинам.

Поставки происходят в рамках программы военно-технического сотрудничества между Россией и Беларусью до 2025 года, которая предусматривает предоставление неуказанного количества Ми-25 для белорусских войск.

Ми-35

Стоит заметить, что Ми-35 - российский транспортно-боевой вертолет. Он предназначен для уничтожения бронированной техники и огневой поддержки пехоты, а также перевозки грузов.

Как отмечали ранее исследователи OSINT-проекта Oryx, один из таких вертолетов Россия потеряла во время бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь Росавиация
NEWS
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
Почему Россия нацелилась на запад Украины и при чем здесь F-16. Эксперт объяснил план врага
DAILY
Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Гарри Каспаров: Крах Путина неизбежен после освобождения Украины