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Росія передала Білорусі нову партію С-400. "Гаюн" дізнався, де їх розмістили

Фото: Росія передала Білорусі нову партію С-400 (t.me/Hajun_BY)
Автор: Валерія Поліщук

Росія передала Білорусі черговий комплект зенітного ракетного комплексу С-400. Його привезли у 25-й ракетний арсенал у Мінській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Білоруського Гаюна" у Telegram.

За даними проєкту, сьогодні у другій половині дня ешелон, який перевозив ЗРК С-400, було помічено в районі Колосового (Столбцовський район, Мінська область).

Після цього ешелон із ЗРК прибув на територію 25-го арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 25819), що розташований біля с. Новоколосове (Столбцовський район, Мінська область).

Найближчим часом комплекс заступить на бойове чергування.

Що відомо про ЗРК

С-400 ("Тріумф") є російською зенітною ракетною системою великого і середнього радіусу дії, попередньо відомою як С-300ПМ3.

Основним завданням цього зенітного ракетного комплексу (ЗРК) є ураження різних сучасних і перспективних об'єктів повітряно-космічної атаки.

Він здатний нейтралізувати розвідувальні літаки, стратегічні й тактичні авіаційні апарати, тактичні й оперативно-тактичні балістичні ракети, а також балістичні ракети середньої дальності, гіперзвукові цілі, установки перешкод, а також літаки радіолокаційного дозору й наведення.

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