RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия передала Беларуси новую партию С-400. "Гаюн" узнал, где их разместили

Фото: Россия передала Беларуси новую партию С-400 (t.me/Hajun_BY)
Автор: Валерия Полищук

Россия передала Беларуси очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400. Его привезли в 25-й ракетный арсенал в Минской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Белорусского Гаюна" в Telegram.

По данным проекта, сегодня во второй половине дня эшелон, который перевозил ЗРК С-400, был замечен в районе Колосово (Столбцовский район, Минская область).

После этого эшелон с ЗРК прибыл на территорию 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 25819), который находится около п. Новоколосово (Столбцовский район, Минская область).

В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство.

Что известно о ЗРК

С-400 ("Триумф") является российской зенитной ракетной системой большого и среднего радиуса действия, предварительно известной как С-300ПМ3.

Основной задачей этого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) является поражение различных современных и перспективных объектов воздушно-космической атаки.

Он способен нейтрализовать разведывательные самолеты, стратегические и тактические авиационные аппараты, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, а также баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые цели, установки помех, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьВойна России против Украины