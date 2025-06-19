Росія передає Україні власних "непотрібних" загиблих: Клименко зробив заяву

Росія під час обміну тілами загиблих передала Україні "непотрібні" трупи російських солдатів під виглядом решток українських воїнів. Встановлено щонайменше один випадок такої передачі, який підтверджений документально.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
За словами міністра, росіяни під час останнього обміну тілами навмисне передали Україні не тільки загиблих українських військових, але й підкинули туди мертвих російських солдатів. Україні вдалося ідентифікувати деяких "підкинутих".
"Так, у нас є факти. У нас є встановлені імена цих непотрібних "родінє" солдатів та офіцерів", - сказав Клименко.
Зокрема тіло за №192/25, яке було передано Україні, виявилося вдягненим у військову форму російської армії. При загиблому знайшли:
Родичі Бугаєва розшукують його ще з березня 2025 року. Бугаєв зник безвісти під час боїв за Новомихайлівку в Донецькій області. Росіяни знайшли його тіло, але вирішили "підкинути" загиблого Україні.
"Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей, підкидаючи їхні тіла до тіл українських військових. Це свідчення того, наскільки дріб’язковим для Росії є людське життя. Або ж це просто спосіб уникнути виплат родинам. Та платити все ж доведеться: ми повертаємо ці тіла", - зазначив Клименко. Міністр також додав, що поведінка росіян чудово демонструє їхнє ставлення навіть до власних солдатів та до їхніх родичів.
Під час другої зустрічі у Стамбулі Україна та Росія домовилися про обмін тілами загиблих військових у форматі "6000 на 6000". 11 червня в рамках першого етапу Україні передали понад тисячу тіл полеглих солдатів, які загинули на сході та в Курській області.
Наступний етап репатріації відбувся 13 червня, в Україну повернули тіла 1200 осіб, більшість з яких військовослужбовці. 15 червня Україна отримала ще 1200 тіл загиблих. В МВС на тлі цих новин розповіли, скільки часу піде на ідентифікацію переданих РФ тіл українських захисників.
Додамо, що російський диктатор Володимир Путін публічно збрехав щодо передачі тіл під час спілкування з пресою на ПМЕФ-2025. Він заявив, що Росія нібито передала Україні шість тисяч тіл, отримавши натомість лише 57 загиблих росіян.
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