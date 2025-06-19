Россия передает Украине собственных "ненужных" погибших: Клименко сделал заявление

По словам министра, россияне во время последнего обмена телами умышленно передали Украине не только погибших украинских военных, но и подбросили туда мертвых российских солдат. Украине удалось идентифицировать некоторых "подкидышей".

"Да, у нас есть факты. У нас есть установленные имена этих ненужных "родине" солдат и офицеров", - сказал Клименко.

В частности тело под №192/25, которое было передано Украине, оказалось одетым в военную форму российской армии. При погибшем нашли:

российский паспорт на имя Бугаева Александра Викторовича, 1974 года рождения;

российский военный билет военнослужащего 1-го батальона 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады;

талон аттестата военного РФ;

выписку из приказа командира воинской части 35390 за №52, датированного 26 декабря 2023 года;

жетон с надписью "ВС РОССИИ МТ-146004".

Фото: документы, которые нашли у погибшего россиянина, переданного Украине (МВД Украины)

Родственники Бугаева разыскивают его еще с марта 2025 года. Бугаев пропал без вести во время боев за Новомихайловку в Донецкой области. Россияне нашли его тело, но решили "подбросить" погибшего Украине.

"Это очередное доказательство того, как Россия пренебрежительно относится к своим людям, подбрасывая их тела к телам украинских военных. Это свидетельство того, насколько мелочной для России является человеческая жизнь. Или же это просто способ избежать выплат семьям. Но платить все же придется: мы возвращаем эти тела", - отметил Клименко. Министр также добавил, что поведение россиян прекрасно демонстрирует их отношение даже к собственным солдатам и к их родственникам.