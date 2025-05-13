Росія озвучила умови перед перемовинами у Стамбулі: чого Кремль вимагає від України

Росія під час перемовин з Україною у Стамбулі хоче порушити ті теми, про які говорила раніше. Зокрема, про визнання окупованих територій - російськими.
Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ТАСС".
За його словами, теми переговорів щодо України в Стамбулі 15 травня охоплюватимуть питання "сталого врегулювання та реалії на місцях, включно з питанням територій".
Рябков традиційно повторив кремлівські наративи про "першопричини" війни РФ проти України. А також згадував про "денацифікацію київського режиму" та необхідність "визнання нових реалій", маючи на увазі окупацію українських територій.
"Теми ті самі, про які ми неодноразово говорили: як нам забезпечити надійне, стійке врегулювання ситуації, насамперед звертаючись до першоджерел цього конфлікту, розв'язуючи питання, пов'язані з денацифікацією київського режиму, забезпечуючи визнання тих реалій, які останнім часом склалися на землі, включно з входженням нових територій до складу Російської Федерації", - заявив Рябков.
Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін відмовився підтримати пропозицію України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню, запланованого на 12 травня. Замість цього він заявив про бажання відновити мирні переговори в Стамбулі. Ці перемовини мають відбутись 15 травня.
На це президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до перемовин за умови, якщо Росія погодиться на припинення вогню, починаючи з 12 травня.
Потім Зеленський зробив пропозицію у відповідь - він хоче зустрічі в Стамбулі на найвищому рівні і прилетить туди особисто.
Наразі не зрозуміло, хто саме буде представляти Росію у Стамбулі, адже Путін поки не відповідає на пропозицію Зеленського.
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