Россия озвучила условия перед переговорами в Стамбуле: чего Кремль требует от Украины

По его словам, темы переговоров по Украине в Стамбуле 15 мая будут охватывать вопросы "устойчивого урегулирования и реалии на местах, включая вопрос территорий".

Рябков традиционно повторил кремлевские нарративы о "первопричинах" войны РФ против Украины. А также упоминал о "денацификации киевского режима" и необходимости "признания новых реалий", имея в виду оккупацию украинских территорий.

"Темы те же, о которых мы неоднократно говорили: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего обращаясь к первоисточникам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые в последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации", - заявил Рябков.