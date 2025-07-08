РФ отримує тисячі китайських дронів для війни проти України: Bloomberg розкрило схему

Про це свідчать документи, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, зокрема службові записки російської компанії "Аеро-ХІТ" та її листування з урядовцями РФ.

Що відомо

Компанія "Аеро-ХІТ", яка базується поблизу аеропорту в Хабаровську, за підтримки держави розгорнула масштабне виробництво дронів.

Вже цього року вона планує випускати до 10 тисяч апаратів щомісяця.

Частину цих безпілотників, зокрема FPV-дрони "Велес", активно застосовують для атак на українські позиції у Херсонській області.

За даними американського Мінфіну, дрони "Велес" використовуються російськими військами для ударів по цілях в Україні.

Санкції проти компанії були запроваджені ще у 2023 році, але "Аеро-ХІТ" продовжує працювати і розширювати виробництво.

Ключ до масштабування - Китай

Документи свідчать, що з початку 2023 року інженери "Аеро-ХІТ" співпрацюють з китайськими фахівцями з компанії Autel над локалізацією виробництва дронів моделі Autel EVO Max 4T.

Ця модель була створена для цивільного використання, але виявилася ефективною в бойових умовах - зокрема, через стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Контакти між "Аеро-ХІТ" та Autel були тимчасово призупинені через санкції, але вже з кінця 2024 року відновлені.

З травня 2025 року сторони ведуть переговори про повну локалізацію виробництва китайського дрону в Росії.

У документах також зазначається, що ціна одного апарата складатиме 650 тисяч рублів, а річне виробництво планується на рівні 30 тисяч одиниць.

Маскування ланцюгів постачання

Як свідчить розслідування Bloomberg, Росія використовує заплутані логістичні ланцюги та підставні компанії, аби доставляти китайські технології до військових.

У схемах беруть участь підприємства, що формально працюють у сфері сільського господарства, перевезення морепродуктів або авіаційного харчування.

У червні 2025 року "Аеро-ХІТ" звернулася до Міноборони РФ з проханням надати фінансування для масштабування виробництва та подальшої інтеграції дронів з російськими IT-системами.

Наразі неясно, чи знає уряд Китаю про цей проєкт. У Пекіні стверджують, що не постачають летальну зброю жодній зі сторін і контролюють експорт товарів подвійного призначення.

Водночас, як зазначає Bloomberg, попри обмеження, деякі китайські компанії відмовилися від контрактів з РФ, але їх місце зайняли інші постачальники.

Китайське МЗС не відповіло на запити агентства, а сама Autel Robotics заперечує співпрацю з російськими компаніями після 2022 року.

Утім, Британія вже запровадила санкції проти Autel через підозри у постачанні технологій, які підривають суверенітет України.