Росія отримує з КНДР неякісні снаряди, які розриваються прямо у стволах гармат, - Генштаб

"Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з Північної Кореї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників.

Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ “Днепр”, де командувачем є генерал Михайло Теплінський.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 12 атак противника на Запорізькому напрямку, виснажують ворога на Мелітопольському напрямку. Ракетні війська уразили 4 склади боєприпасів противника.

Також згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ відбили російські атаки в районі самої Авдіївки, а також на північний захід, південний захід і безпосередньо на захід від Авдіївки. Можливо, українські війська відійшли на більш захищені позиції ближче до Роботиного.