Россия получает из КНДР некачественные снаряды, которые разрываются прямо в стволах пушек, - Генштаб

Из-за недостаточного количества боеприпасов собственного производства российские войска вынуждены использовать артиллерийские и минометные заряды низкого качества, которые поставляет Северная Корея.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Учитывая недостаточное количество боеприпасов собственного производства, российские оккупационные войска вынуждены использовать поставляемые из Северной Кореи артиллерийские и минометные заряды низкого качества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за неудовлетворительного состояния таких боеприпасов фиксируются нередкие случаи их разрыва прямо в стволах пушек и минометов оккупантов, что приводит к потерям вооружения и личному составу захватчиков.
В частности, такие случаи зафиксированы в группировке войск "Днепр", где командующим является генерал Михаил Теплинский.
По данным Генштаба, украинские военные отразили 12 атак противника на Запорожском направлении, истощают врага на Мелитопольском направлении. Ракетные войска поразили 4 склада боеприпасов противника.
Также согласно отчету Института изучения войны, ВСУ отразили российские атаки в районе самой Авдеевки, а также к северо-западу, юго-западу и непосредственно к западу от Авдеевки. Возможно, украинские войска отошли на более защищенные позиции ближе к Работино.
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