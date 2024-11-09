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Росія оштрафувала Google на 2 децильйони доларів, - CNN

Фото: Росія оштрафувала Google (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія оштрафувала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 доларів. Це нібито штраф за блокування проросійських каналів на YouTube.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Російське державне ЗМІ раніше цього тижня повідомило, що російський суд зобов'язав Google відновити канали YouTube, кілька з яких були заблоковані з 2022 року, або ж зіткнутися зі зростаючими звинуваченнями, причому  суд наголосив, що штрафи подвоюватимуться щотижня.

Відповідаючи на запитання про позов під час телефонної розмови з журналістами, речник Кремля Дмитро Пєсков визнав, що "навіть не може правильно вимовити цю цифру", але сказав, що вражаюча сума "наповнена символізмом".

Він додав, що Google не повинен обмежувати "дії наших мовників на своїй платформі".

Таким чином Росія заявила, що Google винен Кремлю вже понад 2 ундецильйони рублів, а це 2 з 36 нулями.

Практично невимовний штраф становить 20 децимільйонів доларів - або близько 20 мільярдів трильйонів трильйонів доларів. Однак це в рази більше, ніж загальний розмір світової економіки.

За даними Міжнародного валютного фонду, світовий валовий внутрішній продукт, що становить 110 трильйонів доларів, у порівнянні з цим виглядає скромніше. Тим часом, ринкова вартість материнської компанії Google, Alphabet, становить близько 2 трильйонів доларів.

CNN звернулася до Google за коментарем. У квартальному звіті про прибутки, опублікованому цього тижня, компанія посилається на "поточні юридичні питання", пов'язані з її бізнесом у Росії.

"Цивільні судові рішення, які включають складні штрафи, були накладені на нас у зв'язку зі спорами щодо закриття акаунтів, у тому числі акаунтів осіб, які потрапили під санкції... Ми не вважаємо, що ці поточні судові справи матимуть суттєвий негативний вплив (на прибуток)", - заявили в Google.

 

 

Нагадаємо, що лише цього року YouTube заблокував понад 40 регіональних каналів російської державної телевізійної та радіомовної компанії.

А незадовго після блокування YouTube Google остаточно відключив монетизацію в Росії.

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