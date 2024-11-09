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Россия оштрафовала Google на 2 дециллиона долларов, - CNN

Фото: Россия оштрафовала Google (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия оштрафовала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 долларов. Это якобы штраф за блокировку пророссийских каналов на YouTube.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Российское государственное СМИ ранее на этой неделе сообщило, что российский суд обязал Google восстановить каналы YouTube, несколько из которых были заблокированы с 2022 года, или столкнуться с растущими обвинениями, причем суд подчеркнул, что штрафы будут удваиваться еженедельно.

Отвечая на вопрос об иске во время телефонного разговора с журналистами, представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что "даже не может правильно произнести эту цифру", но сказал, что впечатляющая сумма "наполнена символизмом".

Он добавил, что Google не должен ограничивать "действия наших вещателей на своей платформе".

Таким образом Россия заявила, что Google виноват Кремлю уже более 2 ундецильонов рублей, а это 2 с 36 нулями.

Практически неописуемый штраф составляет 20 децимиллионов долларов - или около 20 миллиардов триллионов триллионов долларов. Однако это в разы больше, чем общий размер мировой экономики.

По данным Международного валютного фонда, мировой валовой внутренний продукт, составляющий 110 триллионов долларов, по сравнению с этим выглядит скромнее. Между тем, рыночная стоимость материнской компании Google, Alphabet составляет около 2 триллионов долларов.

CNN обратилась к Google за комментарием. В квартальном отчете о прибылях, опубликованном на этой неделе, компания ссылается на "текущие юридические вопросы", связанные с ее бизнесом в России.

"Гражданские судебные решения, включающие сложные штрафы, были наложены на нас в связи со спорами по закрытию аккаунтов, в том числе аккаунтов попавших под санкции... Мы не считаем, что эти текущие судебные дела будут иметь существенное негативное влияние (на прибыль)", - заявили в Google.

 

 

Напомним, что в этом году YouTube заблокировал более 40 региональных каналов российской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

А незадолго после блокировки YouTube Google окончательно отключил монетизацию в России.

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