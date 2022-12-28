Естонія дала невтішний прогноз щодо виключення Росії з Радбезу ООН

У Міністерстві закордонних справ Естонії повідомили, що наразі Україна не має достатньої підтримки у питанні виключення Росії з Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.EE .

Віце-канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер сказав, що більшість держав не поділяють підхід України до питання членства Росії в Раді Безпеки ООН.

"Дуже великої міжнародної підтримки Україна з цього питання, на жаль, не має", - сказав віце-канцлер.

Вольмер пояснив, що розгляд питання про виключення РФ з Ради Безпеки ООН був би можливим у разі, якби дуже велика кількість держава думала так, як Україна.

Наразі на думку Вольмера це питання є безперспективним, а зосередиться слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію справді можна потіснити та ізолювати.