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Естонія дала невтішний прогноз щодо виключення Росії з Радбезу ООН

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Естонія, Середа 28 грудня 2022 15:40
Естонія дала невтішний прогноз щодо виключення Росії з Радбезу ООН Фото: Естонія дала невтішний прогноз щодо виключення Росії з Радбезу ООН (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У Міністерстві закордонних справ Естонії повідомили, що наразі Україна не має достатньої підтримки у питанні виключення Росії з Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.EE.

Віце-канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер сказав, що більшість держав не поділяють підхід України до питання членства Росії в Раді Безпеки ООН.

"Дуже великої міжнародної підтримки Україна з цього питання, на жаль, не має", - сказав віце-канцлер.

Вольмер пояснив, що розгляд питання про виключення РФ з Ради Безпеки ООН був би можливим у разі, якби дуже велика кількість держава думала так, як Україна.

Наразі на думку Вольмера це питання є безперспективним, а зосередиться слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію справді можна потіснити та ізолювати.

"Росії швидше слід перешкоджати там, де це насправді можна здійснити, де цьому є певна підтримка, де ми зможемо відсунути її від процесів прийняття рішень у світі", - додав він.

Нагадаємо, Україна офіційно ініціювала виключення Росії з Ради безпеки ООН. Як пояснили в українському МЗС, Москва отримала місце в Радбезі в результаті порушення статуту ООН.

Крім того, 23 грудня глава Євроради виступив за припинення членства Росії в Радбезі ООН.

Раніше ЗМІ повідомили, що Конгрес США розгляне резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН.

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