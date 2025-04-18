Росія в ООН назвала "нереалістичним" припинення вогню у війні проти України

Росія вважає, що на нинішньому етапі говорити про припинення вогню у війні проти України "нереалістично". Москва знову звинуватила Україну у нібито порушенні мораторію на удари по енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Росії в ООН Василя Небензю, якого цитують росЗМІ.

Небензя також звинуватив Захід у тому, що він "не зміг натиснути на Київ" для дотримання так званого енергетичного перемир'я. Постпред Росії ООН вкотре звинуватив Україну в постійному порушенні перемир'я.

"У нас була спроба обмеженого припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури, яке не було дотримано українською стороною. За нинішніх обставин говорити про припинення вогню просто нереалістично на цьому етапі", - заявив російський посол.

Перемир’я між Україною та РФ

Нагадаємо, що у Саудівській Аравії на переговорах з американською стороною Україна погодилася прийняти пропозицію щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Цю пропозицію також довели до відома Росії.

Згодом Україна та Росія погодилися на взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте Москва продовжує порушувати енергетичне перемир'я.

Так, зокрема, 17 квітня РФ атакувала дронами виробничий майданчик ДТЕК в Дніпропетровській області. Внаслідок були пошкоджені будівлі та техніка.

Днями президент США Дональд Трамп висунув російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум щодо припинення вогню. За словами Трампа, він чекає відповідь від Росії вже цього тижня.

За даними Bloomberg, посадовці США на зустрічі з європейцями в Парижі 17 квітня зазначили, що хочуть досягти повного припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів.

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