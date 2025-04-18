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Россия в ООН назвала "нереалистичным" прекращение огня в войне против Украины

Нью-Йорк, Пятница 18 апреля 2025 13:24
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Россия в ООН назвала "нереалистичным" прекращение огня в войне против Украины Фото: постпред России в ООН Василий Небензя (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия считает, что на нынешнем этапе говорить о прекращении огня в войне против Украины "нереалистично". Москва снова обвинила Украину в якобы нарушении моратория на удары по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя России в ООН Василия Небензю, которого цитируют росСМИ.

"У нас была попытка ограниченного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе", - заявил российский посол.

Небензя также обвинил Запад в том, что он "не смог надавить на Киев" для соблюдения так называемого энергетического перемирия. Постпред России ООН в очередной раз обвинил Украину в постоянном нарушении перемирия.

Перемирие между Украиной и РФ

Напомним, что в Саудовской Аравии на переговорах с американской стороной Украина согласилась принять предложение о введении 30-дневного режима прекращения огня. Это предложение также довели до сведения России.

Позже Украина и Россия согласились на взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Однако Москва продолжает нарушать энергетическое перемирие.

Так, в частности, 17 апреля РФ атаковала дронами производственную площадку ДТЭК в Днепропетровской области. В результате были повреждены здания и техника.

На днях президент США Дональд Трамп выдвинул российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум о прекращении огня. По словам Трампа, он ждет ответ от России уже на этой неделе.

По данным Bloomberg, чиновники США на встрече с европейцами в Париже 17 апреля отметили, что хотят достичь полного прекращения огня в Украине в течение нескольких недель.

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