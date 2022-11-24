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Росія окупувала місце в Раді безпеки ООН, її брехню не хочуть чути, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація окупувала місце у Раді безпеки ООН, але ніхто у світі вже не хоче чути її брехню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Щойно я звернувся до Ради безпеки ООН і закликав реагувати. Реагувати на російський терор. Одне крісло в Раді безпеки досі окуповане, і щось звідти намагалися сказати. Впевнений, що російську брехню вже ніхто у світі чути не хоче. Реально це крісло порожнє", - зазначив він.

Він також підкреслив, що Європейський парламент визнав Росію країною-терористом і закликав ЄС та його учасниць створити правову базу, щоб таке визнання працювало на національному рівні всюди в Європі та мало наслідки.

Нагадаємо, раніше Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН назвав російські ракетні атаки 23 листопада злочином проти людяності. Він також закликав переглянути можливість голосування та вето Росії у питаннях, пов'язаних із її агресією проти України.

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Володимир ЗеленськийООНРосійська Федерація