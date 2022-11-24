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Россия оккупировала место в Совбезе ООН, ее ложь не хотят слышать, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация оккупировала место в Совете безопасности ООН, но никто в мире уже не хочет слышать ее ложь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

"Только что я обратился к Совбезу ООН и призвал реагировать. Реагировать на российский террор. Одно кресло в Совбезе до сих пор оккупировано, и что-то оттуда пытались сказать. Уверен, что российскую ложь уже никто в мире слышать не хочет. Реально это кресло пустое", - отметил он.

Он также подчеркнуло, что Европейский парламент признал Россию страной-террористом и призвал ЕС и его участниц создать правовую базу, чтобы такое признание работало на национальном уровне повсюду в Европе и имело последствия.

Напомним, ранее Зеленский на заседании Совета безопасности ООН назвал российские ракетные атаки 23 ноября преступлением против человечности. Он также призвал пересмотреть возможность голосования и вето России в вопросах, связанных с ее агрессией против Украины.

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Владимир ЗеленскийООНРоссийская Федерация