Россия оккупировала место в Совбезе ООН, ее ложь не хотят слышать, - Зеленский

"Только что я обратился к Совбезу ООН и призвал реагировать. Реагировать на российский террор. Одно кресло в Совбезе до сих пор оккупировано, и что-то оттуда пытались сказать. Уверен, что российскую ложь уже никто в мире слышать не хочет. Реально это кресло пустое", - отметил он.

Он также подчеркнуло, что Европейский парламент признал Россию страной-террористом и призвал ЕС и его участниц создать правовую базу, чтобы такое признание работало на национальном уровне повсюду в Европе и имело последствия.