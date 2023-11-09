Росія оголює свої кордони, перекидаючи ППО на український фронт, - британська розвідка

Як зазначається у повідомленні, найкращі російські ЗРК великої дальності, такі як С-400, здатні вражати цілі на дальності до 400 км.

За даними британської розвідки, переміщення систем, розташованих у стратегічно важливих місцях, а також уздовж кордонів Росії, майже напевно послабить російську протиповітряну оборону на її периферії.

"Перерозподіл коштів стратегічної протиповітряної оборони ще раз продемонструє, як конфлікт в Україні продовжує надмірно перенапружувати російські збройні сили та обмежувати її здатність зберігати базову оборону на своїй широкій території", - зазначають у Міноборони Британії.

Втрати ППО

На початку листопада британська розвідка повідомляла, що за останній тиждень внаслідок ударів Сил оборони України російські війська могли втратити щонайменше чотири пускові установки зенітно-ракетних комплексів великої дальності.

Нагадаємо, вночі 30 жовтня Сили оборони України успішно вразили стратегічний об'єкт системи ППО в окупованому Криму на західному узбережжі.

Також 25 жовтня ЗСУ знищили систему стратегічної ППО С-400 біля окупованого Луганська.