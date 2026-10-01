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Росія оголосила про вислання угорських дипломатів

16:37 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: МЗС Росії (Getty Images)

Росія оголосила про вислання співробітників посольства та генеральних консульств Угорщини у відповідь на аналогічний крок Будапешта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії і допис МЗС Угорщини.

До російського дипломатичного відомства викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини Габора Гергіча. Йому висловили протест через рішення угорської влади вислати десятьох російських дипломатів із Будапешта.

Угорські дипломати з посольства в Москві, а також генконсульств у Санкт-Петербурзі й Казані мають залишити територію РФ протягом двох тижнів.

Точну кількість співробітників, які підпадають під вислання, російська сторона не уточнює.

Реакція Будапешта

У МЗС Угорщини "взяли до відома" рішення Москви та заявили, що країна збереже свою дипломатичну присутність у Росії, а представництва продовжують працювати в повноцінному режимі.

"Ми не зацікавлені в ескалації дипломатичної напруженості, але залишаємося при своєму рішенні, ухваленому з міркувань національної безпеки", – наголосили в угорському відомстві.

Що передувало

Нагадаємо, 8 вересня міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан оголосила про вислання 10 співробітників російського посольства.

За даними угорської сторони, російські дипломати займалися діяльністю, несумісною зі їхнім статусом згідно з Віденською конвенцією.

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Російська ФедераціяУгорщина