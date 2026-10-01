Россия объявила о высылке венгерских дипломатов

В российское дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Венгрии Габора Гергича. Ему выразили протест из-за решения венгерских властей выслать десять российских дипломатов из Будапешта.

Венгерские дипломаты из посольства в Москве, а также генконсульства в Санкт-Петербурге и Казани должны покинуть территорию РФ в течение двух недель.

Точное количество сотрудников, подпадающих под высылку, российская сторона не уточняет.

Реакция Будапешта

В МИД Венгрии "приняли к сведению" решение Москвы и заявили, что страна сохранит свое дипломатическое присутствие в России, а представительства продолжают работать в полноценном режиме.

"Мы не заинтересованы в эскалации дипломатической напряженности, но остаемся при своем решении, принятом из соображений национальной безопасности", - подчеркнули в венгерском ведомстве.