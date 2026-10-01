Росія оголосила про вислання угорських дипломатів

Росія оголосила про вислання співробітників посольства та генеральних консульств Угорщини у відповідь на аналогічний крок Будапешта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Росії і допис МЗС Угорщини.

До російського дипломатичного відомства викликали тимчасового повіреного у справах Угорщини Габора Гергіча. Йому висловили протест через рішення угорської влади вислати десятьох російських дипломатів із Будапешта.

Угорські дипломати з посольства в Москві, а також генконсульств у Санкт-Петербурзі й Казані мають залишити територію РФ протягом двох тижнів.

Точну кількість співробітників, які підпадають під вислання, російська сторона не уточнює.

Реакція Будапешта

У МЗС Угорщини "взяли до відома" рішення Москви та заявили, що країна збереже свою дипломатичну присутність у Росії, а представництва продовжують працювати в повноцінному режимі.

"Ми не зацікавлені в ескалації дипломатичної напруженості, але залишаємося при своєму рішенні, ухваленому з міркувань національної безпеки", – наголосили в угорському відомстві.