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Россия объявила о высылке венгерских дипломатов

16:37 01.10.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Россия объявила о высылке венгерских дипломатов Фото: МИД России (Getty Images)
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Россия объявила о высылке сотрудников посольства и генеральных консульств Венгрии в ответ на аналогичный шаг Будапешта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД России и сообщение МИД Венгрии.

В российское дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Венгрии Габора Гергича. Ему выразили протест из-за решения венгерских властей выслать десять российских дипломатов из Будапешта.

Венгерские дипломаты из посольства в Москве, а также генконсульства в Санкт-Петербурге и Казани должны покинуть территорию РФ в течение двух недель.

Точное количество сотрудников, подпадающих под высылку, российская сторона не уточняет.

Реакция Будапешта

В МИД Венгрии "приняли к сведению" решение Москвы и заявили, что страна сохранит свое дипломатическое присутствие в России, а представительства продолжают работать в полноценном режиме.

"Мы не заинтересованы в эскалации дипломатической напряженности, но остаемся при своем решении, принятом из соображений национальной безопасности", - подчеркнули в венгерском ведомстве.

Что предшествовало

Напомним, 8 сентября министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан объявила о высылке 10 сотрудников российского посольства.

По данным венгерской стороны, российские дипломаты занимались деятельностью, несовместимой с их статусом в соответствии с Венской конвенцией.

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