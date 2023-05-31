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Росія оголосила у розшук ще трьох українських генералів

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Москва, Середа 31 травня 2023 10:30
Росія оголосила у розшук ще трьох українських генералів Фото: РФ оголосила у розшук ще трьох українських генералів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук ще трьох генералів України. Вони є представниками військового командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".

Росія оголосила у розшук генерал-полковника Ігоря Колесника, генерал-лейтенанта Олександра Локоту і генерал-лейтенанта Андрія Грищенка. Про це свідчать дані електронної бази МВС Росії.

Всіх трьох генералів розшукують за кримінальною статтею, проте росіяни не уточнюють, за якою саме.

Варто зазначити, що Ігор Колесник раніше очолював Оперативне командування "Північ", а тоді був першим заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Олександр Локота також очолив Оперативне командування "Північ", у 2016 році його призначили першим заступником командувача Сухопутними військами, пізніше - заступником начальника Генштабу та командувачем силами АТО.

Андрій Грищенко у різні роки був заступником командувача ОК "Північ" та командувачем ОК "Південь", а також заступником командувача Сухопутними військами з бойової підготовки.

Росія шукає українських командувачів

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МВС Росії оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та командувача Об'єднаними силами Сергія Наєва.

Також раніше суд у Москві заарештував заочно керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова і звинуватив його в організації терористичних актів.

В Офісі президента висміяли оголошення РФ про розшук українських командувачів. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що росіяни дискредитують себе такими заявами.

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