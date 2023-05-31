Прийдуть особисто. У Зеленського висміяли оголошення РФ у розшук Залужного та Сирського

РФ своїм оголошенням у розшук головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ генерала Олександра Сирського дискредитує себе як країну без краплі адекватності.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Так, він назвав оголошення міністерством внутрішніх справ країни-агресора в розшук українських генералів "днем відкритих дверей" у спеціальних лікарських закладах.

"Мені здається, що і Сирський, і Залужний особисто прийдуть до тих людей, які це написали, і поставить їм певні питання під час зустрічі", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що при такій зустрічі "будуть нюанси", і "нехай вони трохи почекають".

За словами Подоляка, всі оголошення, які зараз робить РФ, вже "абсолютно, остаточно дискредитують Росію як країну, яка має хоча б якусь краплю адекватності".

"Розшук у РФ" українських генералів

Міністерство внутрішніх справ РФ 30 травня оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якому слідчий комітет країни-агресора нібито заочно висунув звинувачення в "обстрілі мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу".

Також російське МВС оголосило у розшук і командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського нібито за статтею їх Кримінального кодексу, проте якої конкретно - у відомстві не уточнили.

Пізніше російські правоохоронці вирішили оголосити у розшук і командувача Об'єднаних Сил ЗСУ, генерала Сергія Наєва. І теж не розкрили, за якою саме статтею КК РФ

Своєю чергою заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що такі оголошення РФ у розшук наших генералів є одним із прийомів інформаційної війни.