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Росія оголосила у міжнародний розшук ексдепутата Латвії за дворічну службу в ЗСУ

Фото: Юріс Юрашс (facebook.com jurassj)
Автор: Ніна Єланська

Російські окупанти оголосили у розшук колишнього депутата Латвії Юріса Юрашса. Причиною його переслідування з боку РФ стало те, що вже два роки він служить у Збройних силах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генпрокуратуру РФ.

Примітно те, що так званий "обвинувальний вирок" Юрашсу був заочно "виданий" фейковою "прокуратурою ДНР". Окупанти звинувачуть його за статтями Кримінального кодексу РФ.  

Так, згідно із даними російської прокуратури, латвійський ексдепутат нібито "поширював завідомо неправдиву інформацію, що містить факти про застосування ЗС РФ". Окрім цього, окупанти звинувачують його у "найманстві".

Не до вподоби росіянам прийшлися публікації Юрашса у соцмережах, а також його інтерв'ю, в яких він розповідав про звірства та воєнні злочини російських військових, зокрема про геноцид українського населення у Бучі.

У Генпрокуратурі РФ додали, що так звану "справу" проти нього буде заочно розглядати незаконний "Верховний суд ДНР".

Що відомо про Юріса Юрашса

Юріс Юрашс був депутатом парламенту Латвії та колишній голова Юридичної комісії латвійського Сейму. На посаді займався реформуванням законодавства щодо боротьби із корупцією в Латвії.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він добровільно у серпні приєднався до Збройних сил України, щоб боротися проти російської агресії.

 

Латвія одна з перших заявила про підтримку України у її боротьби проти російських загарбників. Наприклад, нещодавно стало відомо, що вона передасть Україні 20 конфіскованих автомобілів для потреб ЗСУ.

РБК-Україна повідомляло, що з вересня у Латвії розпочнуться нові масштабні військові навчання, до яких будуть залучені армії країн-членів НАТО. Їх проведення необхідно в рамках постійних російських загроз Латвії та іншим європейським державам.

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