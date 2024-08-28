Россия объявила в международный розыск эксдепутата Латвии за двухлетнюю службу в ВСУ

Примечательно, что так называемый "обвинительный приговор" Юрашсу был заочно "издан" фейковой "прокуратурой ДНР". оккупанты обвинят его по статьям Уголовного кодекса РФ.

Так, согласно данным российской прокуратуры, латвийский эксдепутат якобы "распространял заведомо ложную информацию, содержащую факты применения ВС РФ". Кроме этого, оккупанты обвиняют его в "наемстве".

Не по душе россиянам пришлись публикации Юрашса в соцсетях, а также его интервью, в которых он рассказывал о зверствах и военных преступлениях российских военных, в частности о геноциде украинского населения в Буче.

В Генпрокуратуре РФ добавили, что так называемое "дело" против него будет заочно рассматривать незаконный "Верховный суд ДНР".

Что известно о Юрисе Юрашсе

Юрис Юрашс был депутатом парламента Латвии и бывший глава Юридической комиссии латвийского Сейма. В должности занимался реформированием законодательства по борьбе с коррупцией в Латвии.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину он добровольно в августе присоединился к Вооруженным силам Украины, чтобы бороться против российской агрессии.