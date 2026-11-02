Росія офіційно вийшла з Європейської конвенції із запобігання катуванням

Російська влада офіційно повідомила Раду Європи про рішення денонсувати конвенцію 30 жовтня 2025 року. Згідно зі статтею 22 документа, вихід держави набуває чинності через рік після дати сповіщення.

Росія була учасницею угоди з 1998 року. За цей час Європейський комітет із запобігання катуванням (ЄКЗК) провів 30 візитів до РФ та відвідав понад 450 місць позбавлення волі.

Відмова від прозорості та ситуація після вторгнення

РФ була єдиною країною-учасницею, яка систематично відмовлялася оприлюднювати звіти за результатами візитів.

За роки співпраці було дозволено опублікувати лише 4 звіти, тоді як 10 документів щодо Чечні та Північного Кавказу (2000-2017 роки) залишилися закритими.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року комітет отримував численні свідчення про тортури та жорстоке поводження з боку росіян як на окупованих територіях, так і в самій РФ.

Проте через відсутність співпраці перевірити ці факти на місцях не вдалося. Натомість Україна продовжує повністю сприяти роботі ЄКЗК і забезпечує відкритість.

Реакція Ради Європи

Президент ЄКЗК Алан Мітчелл наголосив на наслідках цього кроку для російської пенітенціарної системи.

"Вихід Російської Федерації означає завершення моніторингового мандата ЄКЗК у цій країні. Це також означає припинення будь-якого незалежного моніторингу місць позбавлення волі на території Російської Федерації", - заявив він.

Комітет продовжить працювати в 46 інших державах-членах Ради Європи задля захисту прав ув'язнених.