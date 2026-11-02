RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Россия официально вышла из Европейской конвенции по предотвращению пыток

13:19 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в РФ прекратится мониторинг мест содержания под стражей (Getty Images)

Россия окончательно вышла из Европейской конвенции о предотвращении пыток, из-за чего в стране прекратится любой независимый мониторинг мест содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Совета Европы.

Российские власти официально уведомили Совет Европы о решении денонсировать конвенцию 30 октября 2025 года. Согласно статье 22 документа, выход государства вступает в силу через год после даты оповещения.

Россия была участником соглашения с 1998 года. За это время Европейский комитет по предотвращению пыток (ЕКПП) провел 30 визитов в РФ и посетил более 450 мест лишения свободы.

Отказ от прозрачности и ситуация после вторжения

РФ была единственной страной-участницей, которая систематически отказывалась обнародовать отчеты по результатам визитов.

За годы сотрудничества было разрешено опубликовать только 4 отчета, в то время как 10 документов по Чечне и Северному Кавказу (2000-2017 годы) остались закрытыми.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года комитет получал многочисленные свидетельства о пытках и жестоком обращении со стороны россиян как на оккупированных территориях, так и в самой РФ.

Однако из-за отсутствия сотрудничества проверить эти факты на местах не удалось. Украина продолжает полностью содействовать работе ЕКПП и обеспечивает открытость.

Реакция Совета Европы

Президент ЕКПП Алан Митчелл отметил последствия этого шага для российской пенитенциарной системы.

"Выход Российской Федерации означает завершение мониторингового мандата ЕКПП в этой стране. Это также означает прекращение любого независимого мониторинга мест лишения свободы на территории Российской Федерации", - заявил он.

Комитет продолжит работу в 46 других государствах-членах Совета Европы для защиты прав заключенных.

Напомним, ранее в ГУР сообщили об ужасных масштабах пыток в российском плену.

Согласно данным разведки, не менее 90% украинских военнопленных, освобожденных из застенков и лагерей РФ, пострадали от различных форм издевательств и насилия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияСовет Европы