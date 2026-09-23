Росія очікує падіння видобутку газу: що змінилося у прогнозах

Росія переглянула у бік зниження прогнози видобутку та експорту природного газу на 2026 рік. Коригування пов'язане зі скороченням енергетичних зв'язків із Заходом та планами ЄС відмовитися від російських поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Прогноз з видобутку змінився

Міністерство економіки РФ очікує, що 2026 року країна здобуде 683,1 млрд кубометрів природного газу. Це на 5,3 млрд кубометрів менше від показника, який закладався в травневому прогнозі.

При цьому новий обсяг залишається вищим за результат минулого року. 2025 року в Росії видобули 662,7 млрд кубометрів газу. Оновлені показники планують використовувати під час коригування федерального бюджету до 2029 року.

Що відбувається з експортом

Окремо Москва переглянула очікування щодо постачання зрідженого природного газу. Згідно з проектом документа, у 2026 році експорт ЗПГ може становити 35 млн тонн проти 30,3 млн тонн роком раніше.

Однак новий прогноз виявився на 5,3 млн тонн нижчим за попередню оцінку. Надалі експорт російського ЗПГ, як очікується, продовжить збільшуватися, але темпи зростання будуть нижчими, ніж передбачалося раніше.

Європа скорочує закупівлі

Коригування прогнозів відбувається на тлі подальшого погіршення економічних та політичних відносин Росії із країнами Заходу. ЄС планує повністю відмовитись від закупівель російського газу з 2027 року.

За розрахунками Reuters, минулого року постачання російського газу до Європи скоротилося на 44% і склало близько 18 млрд кубометрів. Це мінімальний показник із середини 1970-х років після припинення транзиту через Україну.

Для порівняння, у 2018–2019 роках експорт російського трубопровідного газу до Європи сягав приблизно 180 млрд кубометрів на рік.

Москва при цьому заявляє про готовність відновити постачання до Європи, в тому числі по гілці «Північного потоку», що збереглася.