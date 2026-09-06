ЄС став ще залежнішим від газу Росії попри заборону, але Україна може це припинити, - ЗМІ

Європейський Союз продовжує імпортувати значні обсяги російського газу, попри курс на повну відмову від нього. Водночас Україна потенційно може завдати удару по російському газовому експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .

Зазначається, що цього року європейські країни продовжують купувати російський скраплений природний газ (СПГ). Більше того, у першому кварталі імпорт російського СПГ до Європи досяг рекордного з початку повномасштабної війни рівня.

За даними Kpler та Urgewald, у першій половині 2026 року російський завод "Ямал СПГ" відправив до Європи 136 танкерів (!), що становило близько 97% усіх його поставок.

Основними покупцями російського СПГ у Європі стали Франція, Іспанія та Бельгія.

Водночас ЄС уже ухвалив рішення про поступову відмову від російського газу. Імпорт російського СПГ за довгостроковими контрактами має бути припинений із 1 січня 2027 року, а повністю російський СПГ має зникнути з ринку ЄС до кінця 2026 року.

Як Україна може зупинити експорт російського газу

Російський СПГ має важливу вразливість – для його транспортування з Ямальського півострова потрібні спеціальні криголамні танкери класу Arc7.

Флот, який обслуговує "Ямал СПГ", складається лише з 15 таких суден. Тому, за оцінкою ntv, удари по танкерах потенційно могли б серйозно ускладнити експорт російського газу.

Водночас видання попереджає, що такий сценарій може створити дипломатичні проблеми для України. Судна мають західних власників, зокрема грецьких, британських та японських. Тому їхня атака може викликати негативну реакцію з боку західних держав.

Інший варіант – удари по російським СПГ-терміналам. За даними видання, у Росії наразі є п'ять таких об'єктів.

Два з них – Висоцьк і Портова на Балтійському морі – перебувають у межах потенційної досяжності українських безпілотників. Водночас великі об'єкти на Ямальському півострові розташовані значно далі.

Україна вже демонструвала здатність завдавати ударів по цілях на відстані понад 2000 км. Подальше збільшення дальності українських дронів потенційно може дозволити діставати до віддалених російських енергетичних об'єктів.

Скільки Росія заробляє на газі

За даними Єврокомісії, частка російського газу в загальному імпорті ЄС скоротилася з 45% у 2021 році до 12% у 2025-му. У 2025 році країни ЄС все ще імпортували близько 36 млрд кубометрів російського газу.

ЄС планує повністю позбутися залежності від російського газу до 2027 року. Водночас українські удари по газовій інфраструктурі РФ потенційно можуть прискорити скорочення російської присутності на європейському енергетичному ринку.