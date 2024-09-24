Росія очікує падіння основного джерела доходів для ведення війни, - Bloomberg

Згідно з проектом трирічного бюджету, з яким ознайомилося агентство, це ключове джерело фінансування Кремля скоротиться на 14% у період з 2024 по 2027 рік, що вплине на війну проти України та зростаючі військові витрати Москви.

За прогнозами уряду, російська нафтогазова галузь має внести 10,94 трлн рублів (118 млрд доларів) податків до державної скарбниці наступного року. Це буде на 3,3% менше від прогнозу на 2024 рік. Очікується, що річні доходи продовжать знижуватися протягом наступних двох років, досягнувши 9,77 трлн рублів в 2027 році, показують документи.

Потік нафтодоларів допомагає Кремлю продовжити військову агресію проти України вже третій рік, навіть незважаючи на те, що західні країни направили мільярди доларів військової допомоги Києву та запровадили кілька хвиль санкцій, покликаних обмежити доходи Росії від експорту енергоносіїв. Росія обійшла ці обмеження, зібравши тіньовий флот танкерів для доставки нафти та зрідженого газу новим клієнтам в Азії.

Останні прогнози зниження доходів відбивають послаблення світових енергетичних ринків. Очікується, що середня експортна ціна на російську сиру нафту впаде нижче за 70 доларів за барель з наступного року. Очікується, що середні контрактні ціни на експорт газу з країни також знижуватимуться до 2027 року.

https://www.bloomberg.com/

У довгостроковій перспективі нафта може стати ще дешевшою, оскільки попит скорочується, а відновлювані джерела енергії стають популярнішими. Документи вихваляють зусилля ОПЕК+, очолюваної Саудівською Аравією та Росією, щодо відновлення балансу на нафтових ринках шляхом скорочення видобутку.

Зниження податків

Ще одним фактором, який сприятиме прогнозованому зниженню доходів російського бюджету від продажу нафти і газу наступного року, є план зі зняття додаткового податкового навантаження з "Газпрому", який довгий час був основним джерелом коштів для уряду.

Після вторгнення в Україну російський газовий гігант скоротив більшу частину свого трубопровідного експорту до Європи, яка раніше була його найбільшим закордонним ринком. Це рішення призвело до перших чистих збитків "Газпрому" з початку століття 2023 року. Проте уряд запровадив для виробника податок на видобуток газу, очікуючи отримувати від компанії додатково 50 мільярдів рублів щомісяця в період з 2023 по 2025 рік.

Документи показують, що тепер існує план щодо полегшення податкового навантаження для "Газпрому". Якщо його буде прийнято, м'якший фіскальний режим скоротить податкові надходження Росії від видобутку газу більш ніж на 30% порівняно з попереднім роком, до трохи більше 1 трильйона рублів у 2025 році, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних проекту.

Однак податкові пільги можуть підвищити фінансові результати Газпрому, які почали відновлюватися на початку цього року. Якщо Газпром відновить виплату дивідендів, це може компенсувати частину зниження державних доходів, оскільки держава є найбільшим акціонером компанії.