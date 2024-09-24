Россия ожидает падения основного источника доходов для ведения войны, - Bloomberg

Согласно проекту трехлетнего бюджета, с которым ознакомилось агентство, этот ключевой источник финансирования Кремля сократится на 14% в период с 2024 по 2027 год, что повлияет на войну против Украины и растущие военные расходы Москвы.

По прогнозам правительства, российская нефтегазовая отрасль должна внести 10,94 трлн рублей (118 млрд долларов) налогов в государственную казну в следующем году. Это будет на 3,3% меньше прогноза на 2024 год. Ожидается, что годовые доходы продолжат снижаться в течение следующих двух лет, достигнув 9,77 трлн рублей в 2027 году, показывают документы.

Поток нефтедолларов помогает Кремлю продолжить военную агрессию против Украины уже третий год, даже несмотря на то, что западные страны направили миллиарды долларов военной помощи Киеву и ввели несколько волн санкций, призванных ограничить доходы России от экспорта энергоносителей. Россия обошла эти ограничения, собрав теневой флот танкеров для доставки нефти и сжиженного природного газа новым клиентам в Азии.

Последние прогнозы снижения доходов отражают ослабление мировых энергетических рынков. Ожидается, что средняя экспортная цена на российскую сырую нефть упадет ниже 70 долларов за баррель со следующего года. Ожидается, что средние контрактные цены на экспорт газа из страны также будут снижаться до 2027 года.

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В долгосрочной перспективе нефть может стать еще дешевле, поскольку спрос сокращается, а возобновляемые источники энергии становятся более популярными. Документы восхваляют усилия ОПЕК+, возглавляемой Саудовской Аравией и Россией, по восстановлению баланса на нефтяных рынках путем сокращения добычи.

Снижение налогов

Еще одним фактором, способствующим прогнозируемому снижению доходов российского бюджета от продажи нефти и газа в следующем году, является план по снятию дополнительной налоговой нагрузки с "Газпрома", который долгое время был основным источником денежных средств для правительства.

После вторжения на Украину российский газовый гигант сократил большую часть своего трубопроводного экспорта в Европу, которая ранее была его крупнейшим зарубежным рынком. Это решение привело к первому чистому убытку "Газпрома" с начала века в 2023 году. Тем не менее, правительство ввело для производителя налог на добычу газа, ожидая получать от компании дополнительно 50 миллиардов рублей ежемесячно в период с 2023 по 2025 год.

Документы показывают, что теперь существует план по облегчению налогового бремени для "Газпрома". Если он будет принят, более мягкий фискальный режим сократит налоговые поступления России от добычи газа более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом, до чуть более 1 триллиона рублей в 2025 году, согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных проекта.

Однако налоговые льготы могут повысить финансовые результаты "Газпрома", которые начали восстанавливаться в начале этого года. Если "Газпром" возобновит выплату дивидендов, это может компенсировать часть снижения государственных доходов, поскольку государство является крупнейшим акционером компании.