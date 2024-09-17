Росія обстрілює Суми через успіхи ЗСУ в Курській області, - речник ОТУВ "Сіверськ"

"Це просто справа часу, коли вони все це будуть скидати на нас. Або тут, або в іншому місці. Але вони будуть бити по Україні, все, що у них є, весь арсенал застосовуючи", - сказав він.

За його словами, росіяни "бачать наші успіхи в Курській операції, і вже і поруч з ними, тож, напевно, є певний острах, що ми якось будемо діяти в інших містах прикордоння".

Натомість, каже Мисник, російські військові зменшили кількість мінометних обстрілів прикордоння Сумської області, а також припинили обстрілювати КАБами Харківську область.

"Або значно зменшилось, або взагалі відсутні в деяких регіонах у нас обстріли з мінометів. Такого ближнього бою, буквально кілька кілометрів - ми не даємо ворогу такої можливості", - сказав він

За його словами, коли ворог спробував вести наступальні дії на Харківському напрямку, обстріли КАБами Сумщини зовсім припинилися.

"Буквально вони припинилися. Не було ні з гелікоптерів НАРами, ні КАБами з літаків, жодного не було. Тобто вони сконцентрувалися саме на Харківському напрямку, що говорить, що в них теж ресурс не безмежний. Вони десь мають щось робити, але ж в іншому місці це зовсім припиняється", - сказав він.

Мисник розповів, що з початком Курської операції нашої ситуація помінялася до навпаки. "Тобто на Харківщині кажуть, що там припинилися обстріли КАБами, де вони Вовчанськ рівняли з землею і інші населені пункти, а посилилися саме на Сумському", - пояснив він.