Росія обстрілює Херсон з лівого берегу, - МВА

Російські окупанти знову почали обстрілювати Херсон з лівого берега Дніпра. Місто знаходиться під щільним вогнем ворога.

Про це розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Наразі Херсон під щільним вогнем! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега", - повідомив Мрочко.

Він закликав місцевих жителів пройти до більш безпечних місць та не перебувати на відкритих ділянках.

"За попередньою інформацією, внаслідок влучання у багатоповерховий будинок одна людина загинула і одна отримала поранення", - додав начальник МВА.

Пізніше Мрочко повідомив, що за оновленою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє були поранені.

"Їм надається медична допомога", - заявив він.

Атака на лікарні

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін російські окупанти вдарили по двох лікарнях Херсона.

"Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає", - сказав Прокудін.

Нагадаємо, що сьогодні російські терористи вдарили з мінометів по селищу Садове Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.Обстріли Херсонської області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, лише протягом минулої доби, 2 грудня, російські терористи здійснили проти регіону 76 обстрілів. Загалом було випущено 397 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА. Зокрема 27 снарядів влучили по Херсону.

Ворог поцілив у:

житлові квартали населених пунктів області;

територію заводу у Херсоні;

електромережу у Херсонському районі.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - розповів Прокудін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно терористи вдарили по селу Тягинка Херсонської області, внаслідок чого також загинув цивільний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.