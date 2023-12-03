Россия обстреливает Херсон с левого берега, - МВА

Российские оккупанты снова начали обстреливать Херсон с левого берега Днепра. Город находится под плотным огнем противника.

Об этом рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Сейчас Херсон под плотным огнем! Армия РФ обстреливает город с временно оккупированного левого берега", - сообщил Мрочко.

Он призвал местных жителей пройти в более безопасные места и не находиться на открытых участках.

"По предварительной информации, в результате попадания в многоэтажный дом один человек погиб и один получил ранения", - добавил начальник МВА.

Позже Мрочко сообщил, что по обновленной информации, в результате вражеского обстрела один человек погиб и трое были ранены.

"Им оказывается медицинская помощь", - заявил он.

Атака на больницы

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин российские оккупанты ударили по двум больницам Херсона.

"Повреждены здания медучреждений. По предварительной информации, жертв нет", - сказал Прокудин.

Напомним, что сегодня российские террористы дарили из минометов по поселку Садовое Херсонской области. В результате обстрела погиб мужчина.

Обстрелы Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.

Как рассказывал председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, только за прошедшие сутки, 2 декабря, российские террористы совершили против региона 76 обстрелов. В общей сложности было выпущено 397 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА. В частности, 27 снарядов попали по Херсону.

Враг попал в:

жилищные кварталы населенных пунктов области;

территорию завода в Херсоне;

электросеть в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения", - рассказал Прокудин.

Напомним, РБК-Украина писала о том, как недавно террористы ударили по селу Тягинка Херсонской области, в результате чего также погиб гражданский.

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