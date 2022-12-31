Росія обстрілює Харків та область: є загиблий та поранений

Окупанти не припиняють обстріли Харкова і області. В регіоні найбільше потерпає від обстрілів Куп'янськ та Куп'янський район. Також з артилерії та мінометів російські окупанти б'ють по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.