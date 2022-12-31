Росія обстрілює Харків та область: є загиблий та поранений
Окупанти не припиняють обстріли Харкова і області. В регіоні найбільше потерпає від обстрілів Куп'янськ та Куп'янський район. Також з артилерії та мінометів російські окупанти б'ють по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Минулої доби внаслідок ударів по Куп'янську були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці", - розповів він.
До того ж за його словами, в Куп'янському районі, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років.
Як повідомлялось, російські війська обстріляли ракетами та артилерію Харківську область 23 грудня. Внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.
Також 22 грудня окупанти знову обстріляли міста Куп'янськ і Вовчанськ. Постраждали мирні люди, відомо мінімум про 6 поранених.
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